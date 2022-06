Rabiha al Rajby e Mohyeldin Nasrallah celebrano il loro matrimonio davanti alle rovine della casa della famiglia della sposa nel quartiere di Silwan, a Gerusalemme Est, occupata da Israele nel 1967. L’edificio, che comprendeva cinque appartamenti, è stato demolito a maggio dalle autorità israeliane, con la motivazione che era stato costruito senza permesso. Trentacinque persone, tra cui molti bambini, sono rimaste senza casa. Silwan è tra gli obiettivi di una campagna dei coloni per rafforzare la presenza israeliana a Gerusalemme Est. Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, nel 2022 in questa parte della città sono state demolite quasi quaranta strutture, costringendo circa cento persone ad andarsene.