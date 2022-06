Inquinamento Secondo un rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea), l’inquinamento è responsabile di più del 10 per cento delle diagnosi di cancro in Europa. I rischi sono legati soprattutto allo smog, al fumo passivo, ai raggi ultravioletti e al radon nelle case, ma anche a vari prodotti chimici, tra cui il piombo, l’arsenico, il cromo e il cadmio, oltre a composti come i pesticidi. L’amianto, vietato dal 2005, continua a essere all’origine di molti casi di cancro. I governi dovrebbero intervenire per ridurre i fattori di rischio, scrive l’Eea, non solo all’aperto ma anche nei luoghi di lavoro, che spesso non sono sicuri. Ogni anno nell’Unione europea circa 2,7 milioni di persone si ammalano di cancro, mentre le vittime sono 1,3 milioni. Nella foto: Pristina, Kosovo, 30 gennaio 2018