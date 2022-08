Pompieri impegnati a circoscrivere un incendio vicino alla cittadina di A Cañiza, nella comunità autonoma della Galizia, nel nordovest della Spagna. I roghi hanno distrutto più di quattromila ettari di vegetazione nella regione in una settimana. Secondo il Sistema europeo d’informazione sugli incendi boschivi (Effis), dall’inizio dell’anno sono andati in fumo più di 240mila ettari di vegetazione in Spagna. È il dato più alto degli ultimi trent’anni.