Migranti soccorsi l’11 agosto dall’ong Open arms e dalla guardia costiera italiana dopo che la loro imbarcazione si è capovolta a sud di Lampedusa per il forte vento. Facevano parte di un gruppo di quaranta persone partite da Eritrea e Sudan. Lo stesso giorno cinquanta migranti sono stati dati per dispersi in un naufragio nel mar Egeo. Il 17 agosto cento persone alla deriva nel Mediterraneo centrale sono state messe in salvo. Secondo l’Unhcr, il numero di migranti arrivati via mare in Italia da gennaio è notevolmente aumentato rispetto allo stesso periodo del 2021.