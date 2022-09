◆ Quest’immagine, scattata da un astronauta a bordo della Stazione spaziale internazionale, mostra la miniera di lignite a cielo aperto di Ham­bach, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. La miniera si estende per 44 chilometri quadrati e arriva a una profondità di trecento metri sotto il livello del mare. Accanto ci sono le cittadine di Elsdorf e Niederzier, e molti terreni agricoli.

La miniera, la più grande a cielo aperto del paese, produce quaranta milioni di tonnellate di lignite all’anno. La lignite, un tipo di carbon fossile, è una roccia sedimentaria morbida derivata dalla torba (cioè resti vegetali che non si decompongono del tutto). Usata per generare elettricità, è considerata un combustibile di scarso pregio per l’alto contenuto di umidità e il basso potere calorifico.