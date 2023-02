◆ Un maggior numero di alberi in città potrebbe evitare molte morti premature dovute alle ondate di caldo estive. Questi fenomeni sono più gravi nei centri urbani per l’effetto “isola di calore”, un aumento delle temperature causato dalla cementificazione, dalla maggiore presenza di superfici asfaltate rispetto a quelle verdi e dalle emissioni di automobili, impianti industriali e sistemi domestici di riscaldamento e raffreddamento. I ricercatori hanno analizzato 93 città europee nell’estate 2015, scoprendo che la temperatura media urbana è stata superiore di un grado e mezzo rispetto alle aree circostanti. Secondo lo studio, pubblicato su The Lancet, l’effetto isola di calore ha causato 6.700 morti premature, circa il 4 per cento dei decessi estivi. Un aumento della copertura arborea fino al 30 per cento della superficie avrebbe permesso di raffreddare le città di 0,4 gradi, evitando 2.664 decessi.