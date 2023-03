Paleoantropologia Nella grotta di Mandrin, in Francia, sono state trovate punte di freccia in pietra risalenti a circa 54mila anni fa. Finora si pensava che questa tecnologia fosse arrivata in Europa tra 45mila e 42mila anni fa, scrive Science Advances. Probabilmente le frecce furono prodotte da gruppi di Homo sapiens e non dai neandertal che occuparono la grotta in seguito.