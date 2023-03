◆ A quattromila metri sul livello del mare, nelle Ande boliviane, Potosí è considerata una delle città più alte del mondo. Subito a sud del centro urbano la vetta del Cerro Rico (“colle ricco”) raggiunge i 4.782 metri. La città fu fondata nel 1545, all’epoca della colonizzazione spagnola, come centro minerario per sfruttare i giacimenti d’argento della montagna. In quegli anni la miniera era la più grande del mondo e forniva enormi quantità di metallo prezioso ai conquistadores.