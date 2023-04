Al festival delle mongolfiere di Wonosobo, sull’isola di Giava, i partecipanti celebrano l’Eid al fitr, la fine del Ramadan, il mese sacro per i musulmani. I palloni sono realizzati in plastica o in carta e sono decorati con colori sgargianti. L’Indonesia, che ha più di 250 milioni di abitanti, è il paese islamico più popoloso del mondo.