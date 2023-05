A Castle Bank, in Galles, sono stati trovati dei fossili marini molto antichi. La scoperta ha permesso di ricostruire la vita in mare nel periodo ordoviciano, circa 462 milioni di anni fa, in una fase precoce dell’evoluzione degli animali. Lo studio, pubblicato su Nature Ecology and Evolution, fornisce informazioni dettagliate su molte specie di piccole dimensioni, alcune delle quali con parti molli che faticano a fossilizzarsi. Tra le più di 150 specie analizzate ci sono spugne, artropodi e altri invertebrati.