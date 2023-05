Alcuni ricercatori dell’università di Stanford, negli Stati Uniti, hanno progettato una pelle artificiale che rileva gli stimoli come quella reale. È stata realizzata in un materiale multistrato morbido, con un circuito integrato a bassa tensione formato da reti di nanostrutture organiche progettate per imitare i recettori sensoriali e rilevare pressione, temperatura, deformazione e sostanze chimiche. Funziona con appena cinque volt, scrive Science. La cosiddetta e-skin potrebbe avere un ruolo fondamentale nelle protesi di nuova generazione.