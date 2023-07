Maria Parra è andata a confessarsi in una chiesa cattolica di Sacramento in California, negli Stati Uniti. “La conversazione con il prete è stata stranissima e molto diversa da una confessione normale”, ha detto. Anziché lasciare che la donna si confidasse con lui, l’uomo continuava a farle delle domande, ed erano quasi tutte domande sul lavoro, soprattutto sul ristorante dove Parra era stata assunta. Le autorità cattoliche locali hanno commentato: “Non sappiamo perché il sacerdote abbia deciso di gestire così la confessione, ma possiamo assicurare che non conosciamo questa persona e sicuramente non è un prete della diocesi di Sacramento”.