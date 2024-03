Falso. Molte generazioni di bambini sono cresciute sentendosi dire: “Non stare troppo vicino al televisore che ti fa male agli occhi”, ma non c’è alcuna evidenza scientifica che guardare uno schermo televisivo acceso possa danneggiare la vista. Questa convinzione si riferisce ai vecchi televisori con tubo catodico diffusi tra gli anni cinquanta e gli anni novanta che emettevano elevati livelli di radiazioni. “Un’esposizione prolungata a quegli schermi avrebbe potuto aumentare il rischio di problemi agli occhi per alcune persone”, afferma Norman Saffra, medico oculista e presidente del dipartimento di oftalmologia del Maimonides medical center di Brooklyn, a New York. I televisori attuali con schermi lcd e led espongono invece a livelli di radiazioni trascurabili. Tuttavia, fissare uno schermo per diverse ore può affaticare gli occhi, soprattutto se si tratta di bambini. Il consiglio degli oculisti è di mantenere la stanza ben illuminata mentre la tv è accesa e fare delle pause per staccare gli occhi dallo schermo. I genitori, inoltre, dovrebbero prestare attenzione se un bambino continua ad avvicinarsi al televisore, non per le radiazioni ma perché può essere un segnale di miopia o altro e potrebbe essere necessaria una visita oculistica. The New York Times