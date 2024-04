Vero. Un sondaggio condotto nel 2023 negli Stati Uniti riporta che le donne soffrono “molto” di mal di testa ed emicrania, quasi tre volte più degli uomini. Una delle ragioni principali alla base di questa differenza di genere è rappresentata dagli ormoni. Prima della pubertà, ragazzi e ragazze hanno la stessa probabilità di soffrirne, spiega Anne MacGregor, neurologa specializzata in cefalee e salute delle donne che insegna alla Barts and the London school of medicine and dentistry, nel Regno Unito. Ma una volta raggiunta la pubertà, le donne hanno una probabilità due o tre volte maggiore rispetto agli uomini di soffrire di emicrania, una patologia caratterizzata da pulsazioni da moderate a gravi, avvertite solitamente su un lato della testa, che può durare da quattro a 72 ore. Diversi studi hanno dimostrato che gli estrogeni hanno un ruolo importante: molte donne soffrono di emicrania prima e durante le mestruazioni, subito dopo che i livelli di estrogeni sono scesi, oppure durante la perimenopausa, sempre a causa delle variazioni ormonali. Le donne hanno anche 1,5 volte più probabilità degli uomini di soffrire di altri tipi di mal di testa lievi o moderati. Le cause non sono chiare ma potrebbero essere legate allo stress e a maggiori difficoltà a dormire bene. The New York Times