Con la parola ageismo si intende la discriminazione nei confronti di una persona in base all’età. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, circa la metà della popolazione globale ha una visione negativa della vecchiaia. È una generalizzazione basata su stereotipi infondati, spiega New Scientist, con ricadute sulla vita e sulla salute di un gruppo sociale molto variegato. È stato dimostrato che l’ageismo modifica la percezione di sé degli anziani, aggravando le malattie fisiche o mentali che possono sopraggiungere con l’avanzare dell’età. Un modo per combattere questi pregiudizi è costruire interazioni tra diverse generazioni basate sulla reciprocità. ◆