Falso. Per molte persone scrocchiare le nocche delle dita è un’abitudine difficile da abbandonare e un rimedio contro lo stress. Nonostante la sua cattiva reputazione questo gesto non causa artrosi né infiammazioni o una degenerazione delle articolazioni. Il rumore che sentiamo è dovuto a una bolla di gas nel liquido sinoviale, all’interno della capsula articolare, che si dissolve. Allungare la capsula articolare fino al suo limite di movimento crea un vuoto e la forza applicata su un determinato punto varia la pressione nel liquido sinoviale. “Questo gesto può dare una sensazione fisica di rilassamento e aumentare temporaneamente la mobilità articolare”, afferma Rojeh Melikian, chirurgo ortopedico della colonna vertebrale presso il Disc sports and spine center in California, negli Stati Uniti. Oltre alla fisiologia c’è anche un aspetto psicologico, perché scrocchiare le articolazioni della mano può diventare un rituale che si rafforza nel tempo, capace d’innescare un effetto placebo e una sensazione di soddisfazione.

Secondo alcuni studi, tuttavia, le persone che lo fanno abitualmente possono avvertire un maggior gonfiore e meno forza di presa nella mano. È importante, inoltre, fare attenzione quando questo gesto, di per sé innocuo, causa dolore. National Geographic