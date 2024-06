Nel suo nuovo lavoro, intitolato Encyclopaedia, la fotografa polacca Weronika Gęsicka riflette su come la diffusione dell’intelligenza artificiale rende più difficile distinguere le informazioni vere da quelle false. Per il progetto ha passato mesi su dizionari, enciclopedie, mappe e articoli per trovare falsi lemmi, ovvero delle voci deliberatamente errate inserite in questi testi come prova per rivelare eventuali successivi atti di plagio o violazione del copyright. Si tratta di personaggi inventati, specie animali fittizie o termini che indicano oggetti inesistenti, che a volte suscitano un interesse particolare in chi li legge. Nell’enciclopedia medica tedesca Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, per esempio, c’è lo Steinlaus (il pidocchio della pietra), un animale che si nutrirebbe di rocce. Questo falso lemma era stato rimosso nel 1996 ma, in seguito alle proteste dei lettori, è stato reintrodotto l’anno successivo, con l’aggiunta di una sezione sul ruolo che l’insetto avrebbe avuto nella caduta del muro di Berlino. La New Columbia Encyclopedia del 1975 contiene una voce sull’artista Lillian Virginia Mountweazel (1942–1973). Nel 2009 a Dublino hanno perfino organizzato una mostra sulla sua vita e le sue opere.