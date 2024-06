Incendi Almeno 15 persone sono morte in un vasto incendio nel sudest della Turchia, che ha ucciso anche un migliaio di animali tra pecore e capre. ◆ Lo stato brasiliano del Mato Grosso ha dichiarato lo stato d’emergenza a causa degli incendi nel Pantanal. Dall’inizio dell’anno nella regione sono già bruciati più di 627mila ettari. ◆ Secondo uno studio pubblicato su Nature Ecology & Evolution la frequenza e l’intensità degli incendi forestali sono più che raddoppiate negli ultimi vent’anni a causa del cambiamento climatico legato alle attività umane. L’aumento più marcato è stato registrato nelle foreste temperate di conifere e nelle foreste boreali del Canada e della Russia.

Sviluppo Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che vanno dalla lotta alla povertà alla tutela degli ecosistemi (nella foto, barriere contro la desertificazione nel nordovest della Cina) dovrebbero essere ampliati ed estesi al 2050, scrive su Nature un gruppo di ricercatori. I punti erano stati concordati nel 2015, ma ormai è chiaro che molti traguardi non potranno essere raggiunti entro il 2030. “Solo alcuni, come l’ampliamento dell’accesso a internet e alla banda larga mobile, sono realistici”, scrivono gli autori. Il termine del 2030 era stato fissato prima che il pianeta fosse colpito dalla pandemia di covid-19 e da varie guerre. Sarebbe quindi importante aggiornare gli obiettivi e i mezzi a disposizione per raggiungerli.