Colombia Il 29 giugno la Segunda Marquetalia, formata da ex combattenti dell’organizzazione guerrigliera delle Farc, ha accettato un cessate il fuoco unilaterale e di liberare tutti gli ostaggi nell’ambito dei colloqui di pace cominciati a Caracas, in Venezuela, con i rappresentanti del governo guidato da Gustavo Petro. Le due parti s’incontreranno di nuovo in Colombia alla fine di luglio. Con circa 1.600 combattenti, la Segunda Marquetalia è il maggiore gruppo dissidente delle Farc ancora attivo nel paese dopo l’Estado mayor central.