◆ Sono abbonato a Internazionale fin dall’adolescenza, seguo tutto, apprezzo il vostro lavoro e non potrei smettere di leggerlo. C’è però una cosa che volevo scrivervi da tempo e gli exit poll del secondo turno in Francia mi hanno spinto a farlo ora. Ho l’impressione che anche voi tendiate a ingigantire il fenomeno dell’estrema destra, presentando il suo avvento quasi come inevitabile. Capisco che sia importante parlarne e provare a capirne le cause. Ma già prima delle elezioni europee (Internazionale 1566), poi in vista delle legislative francesi e delle prossime presidenziali statunitensi lo avete affrontato come se fosse un processo dilagante e incontenibile, con copertine apocalittiche e articoli monotematici in cui si spiega che l’estrema destra di turno potrebbe arrivare seconda, forse terza. Alla prova dei fatti i risultati alle europee sono stati marginali, in Francia ha perso e Trump, dopo aver vinto una volta, è stato sconfitto alle elezioni successive. Questa attenzione rischia di diventare una profezia che si autoavvera e fa passare in secondo piano dinamiche altrettanto importanti, come gli ottimi risultati di forze di sinistra (vedi in Francia) o lo spostamento a destra di tanti partiti di destra tradizionali (come la Cdu in Germania). Credo che l’estrema destra sia riuscita soprattutto a diffondere le sue idee, come la lotta all’immigrazione, tanto che vengono riprese persino da partiti di sinistra. È questa “egemonia culturale” sempre più solida che andrebbe contrastata, non annunciando l’avvento di una nuova era post-fascista ma parlando di chi e come prova a evitarla.

Matteo Casalini