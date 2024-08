Geologia Uno studio pubblicato su Science esamina come si è prodotto il terremoto di magnitudo 7,5 che a gennaio ha devastato la penisola di Noto (nella foto), in Giappone. I ricercatori hanno individuato più fasi prima della scossa principale, arrivata dopo uno sciame sismico. I risultati possono aiutare a valutare meglio il rischio sismico.

Salute Bangladesh, India, Nepal, Pakistan e Sri Lanka ospitano 1,75 miliardi di persone, il 22 per cento della popolazione mondiale. Secondo The Lancet Global Health questi paesi hanno fatto molti progressi in termini di salute, ma dovranno affrontare l’invecchiamento della popolazione, la diffusione delle malattie non trasmissibili e le disparità nell’accesso alle cure.