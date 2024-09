◆ Ho letto con grande piacere l’articolo di Evgeny Morozov sull’informatica negli anni sessanta (Internazionale 1579). L’ho trovato come sempre molto documentato e in grado di suscitare parecchie riflessioni. Vorrei però tornare all’assunto di fondo, ovvero: siamo davvero sicuri che “potevamo avere” qualcosa di diverso da quel che si è poi realizzato? L’ultracapitalismo dei nostri decenni è in grado di (e agisce per) monetizzare ogni cosa, di distorcere per il profitto qualsiasi pensiero, tecnica, produzione (anche immateriale) si possa concepire. Pensare che una qualche “invenzione” possa avere come scopo lo sviluppo della società credo sia ormai un’ingenua illusione. Ho l’impressione che non ci siano “controculture” che tengano, movimenti in grado di produrre una nuova fioritura di pensiero critico e antagonista. E anche se questo dovesse accadere in futuro, il sistema è ormai perfettamente organizzato in modo da assorbire qualunque istanza per monetizzare e mercificare.

Antonio Desideri