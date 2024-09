Le famiglie felici sono una minoranza, scrive New Scientist . È giusto tagliare i rapporti con una persona cara se non ci tratta con rispetto o attenzione? Secondo il giornalista scientifico David Robson non esiste una regola, tuttavia allontanarsi da un familiare quando il rapporto è deteriorato può migliorare il nostro benessere. Insieme alla perdita di un legame, infatti, c’è una possibilità di guarigione. Bisogna saper riconoscere dove si ferma il nostro affetto e stabilire una distanza finché non ci sono segnali di cambiamento.