Tadeusz Moron, di Dungannon, in Irlanda del Nord, è stato fotografato da un autovelox mentre guidava l’auto a 160 chilometri all’ora in una zona con il limite di novanta. Gli è stata sospesa la patente, così ha fatto appello al giudice distrettuale. Il suo avvocato ha ammesso che la velocità di Moron, 55 anni, era “molto elevata” ma giustificata dal fatto che stava andando a prendere sua madre all’aeroporto ed era preoccupato perché la donna viaggiava da sola. Il giudice ha ammesso che non si trattava di un caso di “eccesso di velocità deliberato” e ha convertito la pena in una multa di 650 sterline (770 euro) e cinque punti tolti dalla patente.