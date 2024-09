“Il 14 settembre il ministro dell’interno venezuelano Diosdado Cabello ha annunciato l’arresto di tre cittadini statunitensi, due spagnoli e un ceco sospettati di far parte di un gruppo di quattordici persone che stava cospirando per uccidere il presidente Nicolás Maduro ( nella foto )”, scrive Bbc mundo. Pochi giorni prima Washington aveva imposto delle sanzioni economiche a sedici funzionari venezuelani “responsabili di dichiarazioni false e della violenta repressione della libertà d’espressione” in seguito alla contestata vittoria di Maduro alle elezioni presidenziali del 28 luglio.