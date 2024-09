L’ultimo rapporto del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie segnala un aumento delle malattie sessualmente trasmissibili in Europa (tra cui la sifilide del 34 per cento e la gonorrea del 48 per cento). L’incidenza è molto elevata tra i giovani sotto i trent’anni. Il calo dell’uso del preservativo contribuisce notevolmente alla diffusione di queste malattie, scrive The Conversation. Garantendo l’accesso ai servizi e alle informazioni necessarie si può migliorare la salute sessuale delle persone.