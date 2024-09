◆ L’articolo di Matthew Shaer sulla solitudine (Internazionale 1581) mi ha fatto fare un viaggio nella mia vita. Sono stata una bambina e una ragazza solitaria, vivendo la condizione in parte con serenità, in parte con grande sofferenza. Tutto è cambiato quando mi sono unita a un movimento di attivisti per il clima e ho trovato persone che ora sono tra le più importanti della mia vita. Leggendo l’articolo ho pensato che stare bene da sola, sapendo di avere la possibilità di condividere in ogni momento qualunque gioia e dolore con persone fidate, è molto diverso da non avere nessuno che ti ascolti, che tu sia in una stanza affollata o meno.

Sana