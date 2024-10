Stati Uniti Il 24 settembre una donna, Thalia Graves, ha accusato il rapper statunitense Sean Combs, in arte Diddy, di averla stuprata e drogata nel 2001 in uno studio di registrazione a Manhattan, a New York, e poi di aver diffuso il video delle violenze. La settimana prima Combs, 54 anni, era stato arrestato con l’accusa di tratta di persone e di essere a capo di un’organizzazione criminale che per anni ha coperto le sue violenze. Nel 2023 sei donne lo avevano accusato di abusi sessuali e tre di aver avuto una condotta sessuale impropria.