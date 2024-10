Un volo della Scandinavian airlines da Oslo, in Norvegia, a Malaga, in Spagna, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Copenaghen, in Danimarca, quando un topo è scappato via dal vassoio del pranzo di un passeggero. I roditori sono una minaccia molto grave per la sicurezza degli aerei, perché tendono a masticare i cavi elettrici. Øystein Schmidt, portavoce dalla compagnia di bandiera scandinava, ha dichiarato che è in programma una revisione degli appalti per la fornitura dei pasti sugli aerei “in modo da evitare che si ripetano fatti del genere”.