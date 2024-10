Uno dei più famosi visitatori di Tofua è stato William Bligh, comandante del Bounty. Nel 1789 il suo equipaggio si era ammutinato a cinquanta chilometri da Tofua, e Bligh era stato lasciato in mare aperto insieme ad altri 18 uomini con quattro scialuppe. Il gruppo si fermò a Tofua per raccogliere cibo e acqua, ma fuggì dopo essere stato attaccato dagli abitanti di un’isola vicina.

Oggi Tofua resta in gran parte selvaggia, ma la presenza umana ha lasciato il segno: gli incendi e l’introduzione di cani, gatti, maiali, ratti e più di duecento piante hanno alterato in modo significativo l’ecosistema. Gli esseri umani hanno anche disboscato alcuni tratti di foresta per coltivare la kava, una pianta usata per produrre una bevanda dagli effetti psicotropi. –Nasa