Regno Unito Il cargo maltese Ruby, contenente ventimila tonnellate di nitrato di ammonio, una sostanza chimica usata come fertilizzante ma altamente esplosiva, è approdato nel porto inglese di Great Yarmouth. Secondo la società di gestione della nave il carico non presenta rischi. Il cargo, partito a luglio dal porto russo di Kandalakša, era diretto in Africa ma era stato danneggiato durante la traversata. La quantità di nitrato di ammonio che trasporta è sette volte superiore a quella coinvolta nell’esplosione avvenuta nel 2020 al porto di Beirut.