Orsi Gli orsi bianchi potrebbero essere diventati più vulnerabili alle malattie a causa del cambiamento climatico. Gli animali sembrano più esposti a virus, batteri e parassiti rispetto a trent’anni fa. Secondo Plos One, gli orsi studiati nell’area del mare di Chukchi, tra Alaska e Russia, potrebbero entrare in contatto con i patogeni attraverso le prede. ◆ L’orsa grizzly 399 (nella foto) è morta investita da un’auto. Aveva 28 anni. Celebre tra i residenti e i visitatori della regione del parco di Yellowstone, negli Stati Uniti, ma anche attraverso gli account social aperti a suo nome, nel tempo aveva avuto almeno diciotto cuccioli.

Alberi Più di un terzo delle specie arboree della Terra è a rischio di estinzione. è quanto emerge dall’ultima lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iunc), secondo cui almeno 16.425 delle 47.282 specie valutate sono a rischio. Gli alberi rappresentano ormai più di un quarto delle specie nella lista e il numero di quelli in pericolo è più del doppio del numero di uccelli, mammiferi, rettili e anfibi minacciati messi insieme. Le specie arboree sono a rischio di estinzione in 192 paesi in tutto il mondo. Questi dati sono particolarmente preoccupanti visto che gli alberi sostengono innumerevoli specie di altre piante, animali e funghi, e sono fondamentali per il ciclo dell’acqua e l’assorbimento del carbonio. Nella foto un baobab di Grandidier, in Madagascar