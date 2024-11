Giappone Secondo uno studio condotto ogni sei anni dall’Associazione giapponese per l’educazione sessuale, solo un ragazzo su cinque tra i 15 e i 18 anni ha dato il primo bacio. Tra le ragazze, una su quattro. È il risultato più basso dal 1974, quando questo tipo di studio è stato fatto per la prima volta. È dal 2005 che la ricerca registra un calo. Anche il numero dei ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori che hanno avuto rapporti sessuali è calato e, secondo gli esperti, il dato è riconducibile alla pandemia e alle misure imposte per evitare i contagi.