Come si temeva, nei giorni del Diwali (la festa delle luci, 31 ottobre e 1 novembre) a New Delhi l’inquinamento dell’aria è salito a livelli preoccupanti, 14 volte oltre la soglia ritenuta sicura dall’Organizzazione mondiale della sanità. È servito a poco il divieto di produrre, vendere e accendere fuochi d’artificio, in vigore nella capitale dal 14 ottobre 2024 al 1 gennaio 2025. La corte suprema ha chiesto spiegazioni alle autorità della città, suggerendo anche di rendere permanente il divieto. A New Delhi, una delle città più inquinate al mondo, l’aspettativa di vita è dieci anni in meno rispetto al resto del paese. ◆