Plastica Secondo uno studio pubblicato su One Earth, l’inquinamento da plastica sta contribuendo al superamento dei nove limiti planetari che gli scienziati considerano fondamentali per la stabilità del sistema terrestre, influenzando il clima, la biodiversità, gli ecosistemi, l’acidificazione degli oceani e la salute umana. Gli autori della ricerca sottolineano che per affrontare il problema non bisognerebbe pensare solo alla gestione dei rifiuti, ma considerare l’intero ciclo di vita della plastica. Lo studio è uscito a poche settimane dall’ultima sessione di negoziati per la stesura di un trattato internazionale contro l’inquinamento da plastica, che comincerà il 25 novembre a Busan, in Corea del Sud. Nella foto: una manifestazione contro l’inquinamento da plastica a Seoul, 11 settembre 2024