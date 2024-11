◆ Mi è piaciuto molto l’articolo di Maïa Mazaurette (internazionale.it). Il sesso resta purtroppo ancora imbarazzante nella sua dimensione intima, e perfino in famiglia (almeno nella mia) se ne parla con circospezione e sottovoce. La situazione purtroppo non migliora nelle conversazioni tra amici: una sorta di imbarazzo collettivo porta gli uomini a virare su eufemismi, che spingono spesso a evitare di confrontarsi sull’argomento con i propri amici o a scadere nel volgare. Per fortuna non è un tabù confidare le proprie insicurezze o dubbi sulla sfera sentimentale e perfino sessuale alle donne. Nonostante la pressione al conformismo sia meno forte con le mie amiche, avverto chiaramente una resistenza nel mostrarmi vulnerabile, la stessa vulnerabilità che Mazaurette incoraggia a mostrare per accogliere quella altrui. In questo contesto diventa importante scoprire di non essere considerato un “nemico” dalle donne femministe: non più macchiati dalla colpa di essere nati maschi in una società maschilista, ma alleati al loro fianco nella battaglia per la piena parità. Spero che questo articolo ispiri anche altri lettori uomini a mettere in discussione gli stereotipi sul sesso che ci portiamo dietro, spesso inconsciamente e senza un valido motivo.

G. R.