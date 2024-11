Salute Uno studio condotto tra i bambini affetti da malaria in un ospedale ugandese e pubblicato su Jama ha trovato segni di resistenza all’artemisinina, un farmaco fondamentale nella lotta alla malattia, in un paziente su dieci. Ogni anno in Africa subsahariana circa 450mila bambini sotto i cinque anni muoiono di malaria.

Salute Per la prima volta dagli anni novanta negli Stati Uniti sono diminuiti i morti per overdose, scendendo sotto la soglia dei centomila, affermano i Centers for disease control and prevention. Un’ipotesi è che sia un effetto della fine della pandemia di covid-19.