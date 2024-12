Annotare il giorno e l’ora in cui si prevede di avere un rapporto intimo con il proprio o la propria partner può sembrare poco eccitante. Tuttavia per alcune coppie organizzare in anticipo l’intimità è un modo concreto per trascorrere del tempo di qualità insieme. In un articolo di Le Temps una donna racconta che ogni mese fissa un appuntamento di 24 ore con il suo compagno in cui mettono da parte tutti i doveri professionali, domestici e genitoriali. Secondo la sessuologa Fiona Bourdon può essere utile pianificare l’intimità in certi casi, per esempio quando c’è un calo della libido o della frequenza di rapporti intimi: “Il desiderio ha bisogno di tempo e spazio per esistere”, afferma la sessuologa. ◆