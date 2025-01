La polizia del South Australia annuncia che la sua campagna contro la guida distratta ha fatto diminuire drasticamente le violazioni. “Nella sperimentazione iniziale di tre mesi fa sono stati fatti più di 68mila rilevamenti” di persone che usavano telefoni e altri dispositivi mentre guidavano, ha affermato il sovrintendente della polizia Shane Johnson. “Ora”, continua, “quel numero è sceso a poco più di 28mila”, il che “indica che la maggior parte degli automobilisti ha recepito il messaggio”. Molti ma non tutti: duecento guidatori sono stati fermati ripetutamente. Sedici sono stati multati dieci o più volte e uno è stato sorpreso al volante con il telefono in 41 occasioni, totalizzando multe per 27mila dollari australiani, più di 16mila euro.