Oltre a proteggere e idratare gli occhi, sbattere le palpebre potrebbe avere una funzione cognitiva. Uno studio pubblicato in attesa di revisione su PsyArXiv ha osservato 15 persone mentre leggevano un romanzo, rilevando che i battiti involontari erano più frequenti dopo la lettura di parole meno comuni e in corrispondenza di segni di punteggiatura e fine riga. Gli autori suggeriscono che chiudere gli occhi possa servire al cervello per prendersi una breve pausa utile a integrare nuove informazioni.