I leader catalani Oriol Junqueras (Esquerra Republicana de Catalunya) e Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) si sono incontrati il 16 gennaio a Bruxelles per “coordinare” una strategia comune e ricostruire il movimento indipendentista. L’incontro è il primo passo verso il disgelo delle relazioni personali tra i due leader, gravemente compromesse dal 2017, scrive El País, quando Puigdemont, presidente della Generalitat de Catalunya, e Junqueras, vicepresidente, lanciarono la sfida del referendum indipendentista, dichiarato illegale da Madrid. In seguito ai disordini Puidgemont fu costretto a fuggire in Belgio e Junqueras fu arrestato. “La base del movimento indipendentista catalano ha ripetutamente fatto appello alla necessità di agire con unità”.