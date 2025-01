La criminalità organizzata transnazionale si sta espandendo nelle isole del Pacifico più velocemente che in qualsiasi altro momento storico, con molti stati e territori insulari che si trovano ad affrontare sfide sempre più difficili, scrive Asia Sentinel citando uno studio dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodoc). I criminali sono “altamente imprenditoriali e innovativi, sfruttano vaste reti commerciali poco controllate per spostare merci, persone e denaro”, si legge nel rapporto. “I gruppi criminali asiatici hanno preso di mira il Pacifico per frodi informatiche, gioco d’azzardo illegale online e riciclaggio di denaro”. Una rete di cittadini cinesi coinvolta nella criminalità informatica, nel gioco online, nelle truffe d’amore, nei falsi investimenti si è diffusa in tutta l’Asia. Quando nel 2024 le Filippine hanno bandito le aziende di gioco d’azzardo online, gli operatori hanno semplicemente cercato ambienti più favorevoli”, anche nei mari del sud.