L’insensato commercio

del tonno

◆ Dopo aver letto l’articolo sui salmoni islandesi (internazionale 1587) ho prestato molta più attenzione alla provenienza del prodotto. Ora lo farò anche per il tonno, dopo aver letto l’articolo sull’allevamento del tonno rosso del Mediterraneo (Internazionale 1597). Per poter scardinare queste dinamiche credo sia fondamentale che i consumatori abbiano una maggior consapevolezza di come una scelta individuale possa avere un peso enorme sul mondo. Sembra che nessuno presti attenzione a un punto fondamentale: il pianeta non ha bisogno di noi, ma noi dipendiamo totalmente da esso.

Marco Strada

La debolezza del sistema dei dati sanitari

◆ Ho trovato molto interessanti le evidenze riportate nell’articolo di The Lancet (Internazionale 1597). Il tema andrebbe indagato approfonditamente. Purtroppo non si limita solo al sistema sanitario nazionale, che dovrebbe avere un sistema centralizzato di raccolta dati per condividere le cartelle cliniche elettroniche. Il problema coinvolge molte strutture sanitarie locali, pubbliche e private, inclusi poli e ospedali di primaria importanza. Questa carenza compromette pesantemente l’efficienza delle cure. La cartella sanitaria centralizzata è uno strumento di primaria importanza per una gestione snella, efficiente ed efficace. C’è da augurarsi che nel breve periodo possa diventare una realtà.

Giulio Buonomini

Vita dopo il ghiaccio

◆ Che emozione leggere l’articolo sul ghiacciaio di Hum­boldt in Venezuela (Internazionale 1596). La passione e l’amore per la ricerca e per l’università di Mérida che accomuna i pochi ricercatori venezuelani rimasti è molto toccante. Stefano Pozzebon descrive molto bene questi stati d’animo facendoli sentire nostri.

Giuliano Ferri

Il momento più buio

◆ Su Internazionale 1590 c’è la notizia del processo contro gli attivisti per la democrazia di Hong Kong a causa delle leggi restrittive delle libertà volute dalla dittatura cinese. Penso che l’occidente potrebbe dare un segnale di solidarietà realizzando delle piazze “free Hong Kong”. Purtroppo anche Taiwan sta subendo la stessa sorte e nessuno sembra opporsi efficacemente. La restrizione della democrazia nel mondo danneggia anche noi.

A.P.

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1597, a pagina 100, l’anno luce non è una misura di distanza ma di tempo.

Errori da segnalare?

correzioni@internazionale.it

