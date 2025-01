Dopo che l’11 gennaio le forze sudanesi guidate dal generale Abdel Fattah al Burhan sono entrate a Wad Madani, una città nel Sudan centrale, sono emerse contro di loro gravi accuse di crimini contro i civili, tra cui esecuzioni extragiudiziali, rapimenti e torture. Sui social media hanno circolato video di uccisioni e torture ai danni di persone identificate come sudsudanesi. Le autorità di Juba, capitale del Sud Sudan, hanno protestato ufficialmente con Al Burhan, ma non è bastato: il 16 gennaio nelle strade delle principali città del paese (che ha ottenuto l’indipendenza da Khartoum nel 2011) è scoppiata una rivolta contro i sudanesi, i cui negozi sono stati saccheggiati e vandalizzati. Secondo la polizia, le violenze hanno causato sedici morti, scrive Sudan Tribune. Il 17 gennaio in Sud Sudan è stato imposto il coprifuoco notturno e centinaia di sudanesi sono stati scortati in luoghi sicuri dalle forze di sicurezza. ◆ ** Il 16 gennaio il governo statunitense ha imposto sanzioni contro Al Burhan, come aveva già fatto il 7 gennaio con il suo principale avversario, Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemetti, comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf), riporta **Radio Tamazuj.