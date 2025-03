I delegati lasciano la grande sala del popolo dopo la cerimonia di chiusura dell’assemblea nazionale del popolo, che per una settimana si è riunita per ratificare le decisioni prese dai leader del Partito comunista cinese. Il primo ministro Li Qiang ha dichiarato che l’obiettivo di crescita per il 2025 è fissato al 5 per cento. È stato poi annunciato un fondo per sostenere l’intelligenza artificiale e altre innovazioni tecnologiche che dovrebbe attirare 138 miliardi di dollari in vent’anni dalle amministrazioni locali e dal settore privato. In generale l’accento è stato posto sulla necessità di trasformare le industrie cinesi grazie all’alta tecnologia, rendendo il paese autosufficiente.