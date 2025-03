In Groenlandia, nazione costitutiva del Regno di Danimarca, l’11 marzo si sono svolte le elezioni legislative. A sorpresa è arrivato primo il partito di centrodestra, Demokraatit, seguito dai nazionalisti di Naleraq, che chiedono l’indipendenza da Copenaghen. L’isola è tornata al centro dell’attenzione internazionale dopo che Donald Trump aveva più volte dichiarato di volerla annettere agli Stati Uniti. Forse per questo il tasso di partecipazione al voto è stato particolarmente alto, superiore al 70 per cento.