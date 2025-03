Il 18 marzo Paul Kagame e Félix Tshisekedi, i presidenti del Ruanda e della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), si sono incontrati a Doha, in Qatar, per i primi colloqui diretti sul conflitto in corso nelle province orientali della Rdc, dopo l’avanzata del gruppo ribelle M23, sostenuto da Kigali. Al termine dell’incontro i due leader hanno chiesto un cessate il fuoco immediato, scrive Al Jazeera. Il 17 marzo il Ruanda aveva annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con il Belgio, accusando l’ex potenza coloniale di essersi schierata con il governo congolese. Lo stesso giorno l’Unione europea aveva adottato nuove sanzioni contro nove comandanti dell’M23 e diversi alti ufficiali dell’esercito ruandese.