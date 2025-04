Un volo della United Airlines da Los Angeles in California, negli Stati Uniti, a Shanghai in Cina è stato deviato a San Francisco, sempre in California. Ai passeggeri è stato detto che “il volo è stato dirottato a causa di un problema imprevisto all’equipaggio e che richiede un nuovo equipaggio”. La compagnia aerea ha fornito più dettagli in una dichiarazione successiva: “Il volo United 198 da Los Angeles a Shanghai è atterrato all’aeroporto internazionale di San Francisco perché il pilota non aveva con sé il passaporto”. Ci sono volute circa tre ore per trovare un nuovo equipaggio e far proseguire il volo. Era già successo meno di una settimana prima sulla stessa rotta della United Airlines.