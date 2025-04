Anche se può sembrare immobile, questa massa di sabbia, che misura 2,7 chilometri per cinquecento metri, in realtà è in continuo movimento. La spinta del vento fa sì che si sposti costantemente di quattro o cinque metri verso l’interno ogni anno. Le correnti provenienti dal mare trasportano la sabbia su per il dolce pendio rivolto verso la costa, depositandola vicino alla cresta, da dove poi crolla lungo il ripido versante sul lato interno, la cui pendenza arriva a 29 gradi.