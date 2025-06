Era ora di servire la cena su un aereo della British Airways da San Francisco a Londra, ma gli steward non riuscivano a trovare un loro collega, nonostante fossero sicuri che fosse salito a bordo. Dopo qualche ricerca, l’hanno trovato: stava ballando nudo in un bagno della prima classe. Così l’hanno vestito con un pigiama e legato a una poltrona con la cintura di sicurezza fino all’arrivo. Quando l’aereo è atterrato la polizia ha arrestato lo steward, di cui non sono state diffuse le generalità, per sospetto uso di sostanze stupefacenti.